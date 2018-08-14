Адаптивная верстка корпоративного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок349 просмотров

Приветствую! Требуется выполнить адаптивную верстку портала. Дизайн разработан по бутстраповской сетке. 

Страниц более 15 шт. 

Оставляйте заявки, претендентам скину все макеты.

Оформление заявки:

1) Список сверстанных сайтов

2) Цена за проекты, обоснование цены

3) Цена за час работы 

7 лет назад
foxunion
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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