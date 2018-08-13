Адаптивная верстка ИМ

$750
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок310 просмотров

Техническое задание по ссылке https://docs.google.com/document/d/1gehUhY1CNpZjWO...

Там же ссылка на макеты.

Необходима адаптивная верстка макетов. Анимации много, но часть можно выкинуть, все обсуждается. Оценивайте пожалуйста свои силы. Также перевес в сторону исполнителей, с подобным опытом работы. Прикладывайте примеры таких работ.

Спасибо.

Также нужен такой человек, который бы в перспективе брал бы в разработку последующие проекты.

7 лет назад
sashabbbro
Александр 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров