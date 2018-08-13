Доработки по верстке фронтенд шаблонов: карточка товара, выдача поиска и т.п. Подробности после выбора исполнителя. Оставляйте ваш скайп для связи.
Адаптивная верстка ИМ
Техническое задание по ссылке https://docs.google.com/document/d/1gehUhY1CNpZjWO...
Там же ссылка на макеты.
Необходима адаптивная верстка макетов. Анимации много, но часть можно выкинуть, все обсуждается. Оценивайте пожалуйста свои силы. Также перевес в сторону исполнителей, с подобным опытом работы. Прикладывайте примеры таких работ.
Спасибо.
Также нужен такой человек, который бы в перспективе брал бы в разработку последующие проекты.
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