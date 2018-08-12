Сверстать сайт по psd макетам с посадкой на opencart

$170
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок242 просмотра

Необходимо сверстать сайт по psd макетам под opencart, есть адаптив, под него тоже всё отрисовано.

Разделы сайта: Главная, страница категории, страница товара, ЛК, корзина, оформление заказа, блог, страница блога.

Тут привьюшик, для ознакомления:

https://www.dropbox.com/sh/d8lzurbwo8rzldr/AACH3Nzt0DkdjMSlDbESzijza?dl=0

Opencart
7 лет назад
xMProject
Дмитрий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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