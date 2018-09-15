Верстка Landing Page

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок204 просмотра

Необходимо сверстать landing-page с анимацией элементов и мобильной адаптацией. 

По ссылке комментарии от дизайнера по анимации https://yadi.sk/i/18LjCZIz3a7zbN

7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

FONNEIMAN
Кирилл 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$51
3 дня
Несмотря на запятые со стороны проекта Задача выполнена на высочайшем уровне! Очень ответственный и приятный в общении молодой человек) Терпеливо внес дополнительные правки ! Однозначно рекомендую! Обязательно посотрудничаем еще! Рекомендую всем к работе с данным исполнителем таких очень мало поверьте мне наслово!
Рекомендую, очень хороший заказчик

Заявки фрилансеров

FONNEIMAN
Кирилл 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад