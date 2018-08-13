Требуется переделать страницу сайта из текущей.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок166 просмотров

Есть сайт. В шапке сайта есть вкладки  О компании, контакты, услуги.

Требуется добавить страницу - Вакансии.

Вкладка Вакансии должна открывать страницу с описанием. Страницу с описанием  

нужно создать из любой текущей страницы сайта, чтобы дизайн соответствовал сайту.

7 лет назад
denisadmin
Марков 
78 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alexbelkevich
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$15
1 день
Качественно и в срок задание было выполнено! Рекомендую!
Спасибо за интересное задание! Денис всегда на связи, оплата вовремя!

Заявки фрилансеров

alexbelkevich
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад