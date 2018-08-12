Верстка - добавление 2х скриптов

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок225 просмотров

Добрый день

Для одной страницы на html+css перенести два элемента дизайна. Подробнее при переписке

Срок сегодня

CSSHTML
7 лет назад
victor76
Илья 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

htmljpg
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
7 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена качественно.
Илья, отличный заказчик! Предоставляет очень подробное ТЗ, всегда на связи. Оплата моментальная. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

htmljpg
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
7 лет назад