Требуется выполнить ряд работ по поддержке сайта

+ Требуется знание HTML, CSS, Photoshop.

+ Сайт на stand-alone PHP файлах, без CMS.

Имеется сайт бюро переводов — https://perevod.one/,

вот пример страницы про конкретный иностранный язык — https://perevod.one/languages/arabic/,

внизу страницы есть список языков с/на которые переводим, но не для всех языков есть отдельные страницы, многие ссылки не работают.

1. Нужно создать отдельные аналогичные страницы для каждого из недостающих языков,

поправить title, указать keywords и desc, везде поправить названия языков, разместить соответствующий текст внизу страницы.

2. "Карусель" с картинками: для большинства языков пока убрать.