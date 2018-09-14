Требуется выполнить ряд работ по поддержке сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок200 просмотров

+ Требуется знание HTML, CSS, Photoshop.

+ Сайт на stand-alone PHP файлах, без CMS.

Имеется сайт бюро переводов — https://perevod.one/,

вот пример страницы про конкретный иностранный язык — https://perevod.one/languages/arabic/,

внизу страницы есть список языков с/на которые переводим, но не для всех языков есть отдельные страницы, многие ссылки не работают.

1. Нужно создать отдельные аналогичные страницы для каждого из недостающих языков,

поправить title, указать keywords и desc, везде поправить названия языков, разместить соответствующий текст внизу страницы.

2. "Карусель" с картинками: для большинства языков пока убрать.

CSSHTMLPHP
7 лет назад
bp24
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

jekislava
Вячеслав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$12
1 день
Работа выполнена быстро и на высоком профессиональном уровне, в сжатые сроки! Лучше рекомендации!
Отличный заказчик, рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

jekislava
Вячеслав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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