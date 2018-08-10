Сделать внешние ссылки внутренними на конструкторе сайтов

Есть сайт: https://www.realnyezarabotki.com/ на "гребаном" конструкоторе сайтов Webnode. HTML. Все внешние ссылки на нем закрыты тегом rel="nofollow" в ручном режиме. Хочу все внешние ссылки сделать внутренними по типу: "https://www.realnyezarabotki.com/goto/***" плюс добавить к ним валидный код . Сайт относительно большой, страниц много, вручную не вариант! Я так понимаю, что нужен какой-то скрипт. Жду ваших предложений