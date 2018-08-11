Исправить ошибки и доработать верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок206 просмотров

Срочно!

Необходимо подправить верстку  на 5 страницах, на каждой около 4 блоков.

Все подробности исполнителю. От вас приблизительные сроки и стоимость.

7 лет назад
trofim84
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

aheadwebahwad
Антон 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$8
1 день
Антон оперативно и быстро выполнил работу. Исправил не только что требовалось, но и подсказал мелкие недочеты, о которых я даже не подозревал. Рекомендую!
Четкое тз. Быстрая оплата!

Заявки фрилансеров

aheadwebahwad
Антон 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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