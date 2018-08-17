Добрый день всем веб дизайнерам и верстальщикам! На данном этапе у нас есть дизайн в формате JPEG. 25 страниц вместе с главной, есть как сложные, так и совсем лёгкие странички. Нам нужна вёрстка ...
Верстка простого лендинга
Нужно сверстать небольшой лендинг, адаптив, быстрая скорость загрузки.
Джепег дизайна https://yadi.sk/d/OTwLLC5o3a6jbV
Пример по верстке: http://american-bag.ru https://bagforme.ru, ничего лишнего не нужно.
По срокам: до 4х дней.
Пишите цену и сроки. Указывайте свой телеграм или скайп.
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