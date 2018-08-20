HTML верстка по psd макету

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок332 просмотра

Нужно сверстать Landing Page на Bootstrap с помощью flexbox.

Сайт обязательно должен быть адаптивный и кроссбраузерный.

Соблюдение стандартов W3C.  Антиспам - срочно

Верстка должна быть пиксель в пиксел.

Тз и psd макет кину в личку исполнителю.

На макете присутствуют слайдеры градиенты и формы обратной связи.

BootstrapHTML
7 лет назад
MoscowVika
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Kirill_Tishko
23 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$25
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Kirill_Tishko
23 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад

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