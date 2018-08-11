Микроразметка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки187 просмотров

Добрый день!

Нужна микроразметка что тут говорить.

Та разметка которая сейчас - удалить.

Новую сделать

Сроки - сегодня

Оплата - договорная

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Vitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$15
1 день
👍👏🤟Обладает способность поискатииприменения альтернативных решений. Ошибки микроразметки - устранил 👑 Скорость загрузки на главной - оптимизировал до 0,8сек. 🥇 Благодарочка) ... далее будем устранять и оптимизировать отделяете страницы.
Как всегда всё круто) Всегда на связи, мгновенная оплата!)

Заявки фрилансеров

Vitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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