Поправить верстку, съезжает на некоторых разрешениях

$3
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок231 просмотр

http://joxi.ru/brRja34UJ49K9r  поправить верстку, на некоторых разрешениях часть подзаголовка залезает на плохо видимую область.

Поправить вывод таблицы с моделями ноутбуков, не везде влазит  http://computerpilot.ru/remont-noutbuka

Поправить текст http://joxi.ru/zAN4dK8iBVRMBm

В нулевом текстjвом блоке список ul, ol выравнивается по центру по умолачиню, нужно слева.

7 лет назад
lebrons
Олег 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Vitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$3
1 день
Работа выполнена быстро, проблема решена, хорошая коммуникация, помог разобраться еще в других вопросах
Всегда на связи, отличный заказчик, мгновенная оплата!)

Заявки фрилансеров

Vitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад