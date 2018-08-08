Подправить отображение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок188 просмотров

Необходимо поправить отображение сайта (joomla) на разных разрешениях экрана и на мобильных устройствах. Стоимость и сроки?

Joomla
7 лет назад
seo_ru
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров