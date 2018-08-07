Сделать карусель + анимацию при переходе.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется качественная верстка. Качественная, не значит сверхестественные требования. Все, как обычно, адаптив, кроссбраузерность, под мобильные (возможно потребуется отдельно, можно обсудить). Всяких функциональных наворотов на сайте нет. Нужна будет верстка ...