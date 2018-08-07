Замена абсолютных внутрених ссылок на относительные корневые ссылки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок195 просмотров

Приветствую.

Специалист по продвижению дал задание, которое гласит так:

Рекомендуется: исправить все абсолютные внутренние ссылки на относительные корневые ссылки без имени хоста. Пример:

http://doma-svetlo.ru/podvesnye_lyustry/">

/podvesnye_lyustry/">

Кто возьмется? Пишите цену и сколько потребуется на выполнение задания.

7 лет назад
rolfanya
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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