Верстка макета и установка на Word Press

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки260 просмотров

Добрый день! Необходимо сверстать макет и установить его на Word Press.

От вас - стоимость и сроки.

WordPress
7 лет назад
zaycevdesign
Станислав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mr-Kobra
Дмитрий 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$50
4 дня
Дмитрий без проблем справился с задачей, после сдачи выполнил не большую доработку которой не было в задании изначально, за что отдельное спасибо. Не значительные замечания которые возникли в процессе проверки работы, Дмитрий также быстро исправил. Уверен в дальнейшем продолжим сотрудничество.
Хороший заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mr-Kobra
Дмитрий 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

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