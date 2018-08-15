Верстка макета и установка на Word Press

Дмитрий без проблем справился с задачей, после сдачи выполнил не большую доработку которой не было в задании изначально, за что отдельное спасибо. Не значительные замечания которые возникли в процессе проверки работы, Дмитрий также быстро исправил. Уверен в дальнейшем продолжим сотрудничество.