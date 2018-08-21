Сверстать 2 макета + адаптировать

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок268 просмотров

Нужна десктоп + адпив верстка двух макетов

Макет 1: https://yadi.sk/i/RXhdzHsa3ZyJXi

Макет 2: https://yadi.sk/i/4JKx24RS3ZyJXp

Текущая версия сайта: http://letsstart.online/  - ее переделываем.

По результатам верстки примем решение, давать остальные макеты или нет.

7 лет назад
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

website_build
Юрий Бойчук 
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$60
2 дня
Сверстано отлично, адаптировано. Благодарю.
Отличный заказчик. Всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

website_build
Юрий Бойчук 
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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