Необходимо сверстать лендинг. Два всплывающих окна. Кросбраузерно. Стоимость 1000 руб.
Сверстать 2 макета + адаптировать
Нужна десктоп + адпив верстка двух макетов
Макет 1: https://yadi.sk/i/RXhdzHsa3ZyJXi
Макет 2: https://yadi.sk/i/4JKx24RS3ZyJXp
Текущая версия сайта: http://letsstart.online/ - ее переделываем.
По результатам верстки примем решение, давать остальные макеты или нет.
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