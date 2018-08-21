Сверстать 2 макета + адаптировать

Нужно сделать адаптивную верстку, очень простого макета, все по бутстрап сетке. Дизайн сделан в Adobe Xd, вот спек https://xd.adobe.com/spec/09e80960-76f3-4616-6c95-7a63c71a42de-7fd9/ Так как работы буквально на 4-6 часа, то и цена низкая.