website_build

Юрий Бойчук website_build

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Делай качественно - делай от души!

Website:   website-build.od.ua

Contacts:  [email protected]

Предоставляю услуги по верстке и веб-программированию.  В сфере разработки более 1,5 лет.

Особой любовью у меня пользуются Landing-page, но также с воодушевлением разрабатываю и другие сайты.

При выполнении 2-заказов и более, для постоянных клиентов есть возможность получить скидку до 20% на последующие заказы.

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Отзывы заказчиков

guest_15902342439949
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$350
10 баллов
5 лет назад
Верстка и интеграция сайта на MODx
CSSFigmaMODXNode.js
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Fuzler
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Установка мобильной версии + мелкие правки по верстке на MODX
MODX
Отлично выполненная работа: качественно и с соблюдением сроков. Рекомендую.
Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
toplombard
Владимир 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
9 баллов
7 лет назад
Нужно установить верстку на сайт на Mod X
Хороший исполнитель, все сделал вовремя и аккуратно.Планирую работать с ним дальше!
Рекомендую заказчика - доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Сверстать 2 макета + адаптировать
Сверстано отлично, адаптировано. Благодарю.
Отличный заказчик. Всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Greynvald
Егор 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Ищу программиста, который сможет сверстать сайт(многостраница)
Справился с работой в поставленные сроки. Вёрстка и программирование сделаны качественно. Рекомендую.
Рекомендую. Отвечает быстро, точно поставлены задачи.
Ответный отзыв
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HTML-верстка
11 отзывов
$5/час
нет рейтинга