Делай качественно - делай от души!
Website: website-build.od.ua
Contacts: [email protected]
Предоставляю услуги по верстке и веб-программированию. В сфере разработки более 1,5 лет.
Особой любовью у меня пользуются Landing-page, но также с воодушевлением разрабатываю и другие сайты.
При выполнении 2-заказов и более, для постоянных клиентов есть возможность получить скидку до 20% на последующие заказы.
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$350
10 баллов
5 лет назад
CSSFigmaMODXNode.js
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$45
10 баллов
6 лет назад
MODX
Отлично выполненная работа: качественно и с соблюдением сроков. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству.
$100
9 баллов
7 лет назад
Хороший исполнитель, все сделал вовремя и аккуратно.Планирую работать с ним дальше!
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика - доволен сотрудничеством.
$60
10 баллов
7 лет назад
Сверстано отлично, адаптировано. Благодарю.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всегда на связи. Рекомендую!
$100
10 баллов
7 лет назад
Справился с работой в поставленные сроки. Вёрстка и программирование сделаны качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую. Отвечает быстро, точно поставлены задачи.
HTML-верстка
11 отзывов
$5/час
нет рейтинга