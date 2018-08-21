Делай качественно - делай от души!

Website: website-build.od.ua

Contacts: [email protected]

Предоставляю услуги по верстке и веб-программированию. В сфере разработки более 1,5 лет.

Особой любовью у меня пользуются Landing-page, но также с воодушевлением разрабатываю и другие сайты.

При выполнении 2-заказов и более, для постоянных клиентов есть возможность получить скидку до 20% на последующие заказы.