Greynvald

Егор Greynvald

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Решаю задачи с помощью текста. Продаю не буквы - продаю результат. Мои возможности = Ваша прибыль.

Работаю по направлениям:

  • Рерайтинг;
  • Копирайтинг;
  • Статьи различного стиля и тематики;
  • Переводы с английского и немецкого на русский;
  • Нейминг и слоганы для проектов;
  • Транскрибация;
  • Редактура текста;
  • Стихосложение.

При сотрудничестве гарантирую:

  • Выполнение заказов в срок;
  • 80% заказов без доработок;
  • Работа на результат;
  • Высокое качество выполненных работ;
  • Внимание к пожеланиям и мнению заказчика.

Портфолио

Отзывы заказчиков

yana-account_mng
Яна 
31 год
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Написать и разместить статью на Википедии
Отличный специалист, постоянно был на связи. Несмотря на то, что в ходе работы несколько поменялось задание - отнёсся творчески и профессионально. Рекомендую
Благодарю Яну за работу. Рекомендую её к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Popolitov_Ilya
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Работа по написанию текста (персональное задание)
Хорошо выполнил уже вторую работу. Видно, что автор развивается и ответственно подходи к выполнению заданий. Рекомендую к совместной работе.
Рекомендую Илью по всем параметрам. Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
Popolitov_Ilya
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
9 баллов
6 лет назад
Написание текста
Егор, очень открытый и позитивный работник. В ходе выполнения работы проявил пунктуальность, и высокий уровень коммуникации. Что касается качества работы, то она на хорошем уровне. Были небольшие помарки, которые легко совместно исправили. Рекомендую к работе данного исполнителя.
Благодарю Илью за работу. Чётко почтавленное ТЗ, коммуникация на высшем уровне. Рекомендую к работе.
Ответный отзыв
Lorix007
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 отзывов
$2
10 баллов
6 лет назад
Отзыв
Советую к сотрудничеству. Все выполнено быстро и в срок. Выполняет правки без каких-либо вопросов. Спасибо!
Благодарю Анастасию за возможность выполнить работу. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
onefanastic
Денис 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Подобрать или придумать подходящие Фамилия
Быстро и оперативно, рекомендую! P.S. продолжаем сотрудничать дальше.
Благодарю, Денис! Продолжаем сотрудничество с обоюдной выгодой!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Копирайтинг
3 отзыва
$2/час
от $6от 1 дня
#442
Рерайтинг
2 отзыва
$2/час
от $2от 3 часов
#38
Транскрибация
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 часа
#14
Нейминг и Слоганы
1 отзыв
от $2
от 2 часов
#45
Редактирование и Корректура
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#128
Продающие тексты
нет отзывов
$2/час
от $4от 3 часов
#171
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
#1337
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 2 часов
#2084
Показать все услуги