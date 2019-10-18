Решаю задачи с помощью текста. Продаю не буквы - продаю результат. Мои возможности = Ваша прибыль.
Работаю по направлениям:
- Рерайтинг;
- Копирайтинг;
- Статьи различного стиля и тематики;
- Переводы с английского и немецкого на русский;
- Нейминг и слоганы для проектов;
- Транскрибация;
- Редактура текста;
- Стихосложение.
При сотрудничестве гарантирую:
- Выполнение заказов в срок;
- 80% заказов без доработок;
- Работа на результат;
- Высокое качество выполненных работ;
- Внимание к пожеланиям и мнению заказчика.
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Портфолио
- Перевод с русского на англ., статья313 просмотров
- Перевод с англ./рус., статья о подростках141 просмотр
- Научная статья. Психология. Сервилизм181 просмотр
- Научная статья. Экономика. Инвестиции169 просмотров
- Перевод с англ./рус. Праздники в Великобритании107 просмотров
- Материал на блог. Инструмент искушенного инвестора144 просмотра
- Стихотворение. Новый год95 просмотров
- Перевод с немецкого на русский. Глава диссертации115 просмотров
- Стихотворение. Счастье104 просмотра
- Статья. Гаражное виноделие84 просмотра
- Статья. Автотематитка89 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
5 лет назад
Отличный специалист, постоянно был на связи. Несмотря на то, что в ходе работы несколько поменялось задание - отнёсся творчески и профессионально. Рекомендую
Ответный отзыв
Благодарю Яну за работу. Рекомендую её к сотрудничеству!
$2
10 баллов
6 лет назад
Хорошо выполнил уже вторую работу. Видно, что автор развивается и ответственно подходи к выполнению заданий. Рекомендую к совместной работе.
Ответный отзыв
Рекомендую Илью по всем параметрам. Продолжаем сотрудничать.
$1
9 баллов
6 лет назад
Егор, очень открытый и позитивный работник. В ходе выполнения работы проявил пунктуальность, и высокий уровень коммуникации. Что касается качества работы, то она на хорошем уровне. Были небольшие помарки, которые легко совместно исправили. Рекомендую к работе данного исполнителя.
Ответный отзыв
Благодарю Илью за работу. Чётко почтавленное ТЗ, коммуникация на высшем уровне. Рекомендую к работе.
$2
10 баллов
6 лет назад
Советую к сотрудничеству. Все выполнено быстро и в срок. Выполняет правки без каких-либо вопросов. Спасибо!
Ответный отзыв
Благодарю Анастасию за возможность выполнить работу. Рекомендую к сотрудничеству!
$1
10 баллов
6 лет назад
Быстро и оперативно, рекомендую! P.S. продолжаем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Благодарю, Денис! Продолжаем сотрудничество с обоюдной выгодой!
Копирайтинг
3 отзыва
$2/час
от $6от 1 дня
#442
Рерайтинг
2 отзыва
$2/час
от $2от 3 часов
#38
Транскрибация
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 часа
#14
Нейминг и Слоганы
1 отзыв
от $2
от 2 часов
#45
Редактирование и Корректура
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#128
Продающие тексты
нет отзывов
$2/час
от $4от 3 часов
#171
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
#1337
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 2 часов
#2084