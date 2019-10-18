Егор, очень открытый и позитивный работник. В ходе выполнения работы проявил пунктуальность, и высокий уровень коммуникации. Что касается качества работы, то она на хорошем уровне. Были небольшие помарки, которые легко совместно исправили. Рекомендую к работе данного исполнителя.