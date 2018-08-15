Правки в интернет-магазине

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Завершен7 заявок269 просмотров

Нужно сделать правки в интернет-магазине https://gohideboost.com/ , а именно: шапку поменять, адаптировать кое-что в превьюшках товаров и ещё несколько правок в самой вёрстке(немного). ТЗ - https://docs.google.com/document/d/114GepJxoPsEVgLLFn5bG5yZlLmTjSYYi_Wr0C6jJsD4/edit

7 лет назад
Greynvald
Егор 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Nancock
Даниил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$60
2 дня
Всё делал быстро и качественно, несмотря на неполное ТЗ, справился со всем, что дополнительно попросил. Рекомендую
Всё отлично! Постоянный онлайн, понятные желания, оплата сразу после завершения.

Заявки фрилансеров

Nancock
Даниил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад