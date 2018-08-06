Разработка интернет-магазина на платформе MAGENTO 2

РАССМАТРИВАЕМ ТОЛЬКО КИЕВ

Интернет-магазин гидравлического оборудования на 100 000 + товар и 5000+ посещений

ИЩЕМ РАЗРАБОТЧИКА НА ВСЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ : от создания ТЗ до сопровождения сайта.

Если Ты знаешь Мадженто и увереный в своих силах, пиши нам на почту [email protected] или звони 0681570716

Для начала мы попросим тебя составить примерную оценку проекта, основываясь на концепции нашей, где указаны ключевые моменты для нас + на том, какие бюджеты среднестатистически в подобного рода работе.