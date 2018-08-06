В поисках программиста для доработки корзины интернет-магазина на Joomla Virtuemart. ТЗ высылаю по требованию, оперативная связь телеграм
Разработка интернет-магазина на платформе MAGENTO 2
РАССМАТРИВАЕМ ТОЛЬКО КИЕВ
Интернет-магазин гидравлического оборудования на 100 000 + товар и 5000+ посещений
ИЩЕМ РАЗРАБОТЧИКА НА ВСЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ : от создания ТЗ до сопровождения сайта.
Если Ты знаешь Мадженто и увереный в своих силах, пиши нам на почту [email protected] или звони 0681570716
Для начала мы попросим тебя составить примерную оценку проекта, основываясь на концепции нашей, где указаны ключевые моменты для нас + на том, какие бюджеты среднестатистически в подобного рода работе.
Заявки фрилансеров
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