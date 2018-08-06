Нужно выполнить доработки интернет-магазина на Joomla Virtuemart

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки220 просмотров

В поисках программиста для доработки корзины интернет-магазина на Joomla Virtuemart. ТЗ высылаю по требованию, оперативная связь телеграм

Joomla
7 лет назад
Looord
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров