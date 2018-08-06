Написать автоинформатор с распознованием речи от яндекса

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Закрытнет заявок134 просмотра

Необходимо решение, с возможностью загрузить список номеров, и аудиофайл. 

Подключить мультифон от мегафон, для исходящей связи. 

Сценарий: 

Автоинформатор: Добрый день, вам ещё актуально ... 

Абонент: да 

Автоинформатор: хорошо, сейчас отправим смс с подробностями  

И отправляется заготовленное смс 

Если абонент ответил нет, то прощается.

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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