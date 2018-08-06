Доработки на OpenCart 1.5.6

1. Сделать упрощенную регистрацию (через соцсети)

2. В товаре сделать дополнительную вкладку "Карта цветов" (с возможностью редактирования для каждого товара)

3. Сделать или попробовать найти готовый модуль "Выберите товар", как тут (http://globalfish.ru/voblery-pontoon21/bet-a-shiner#select-product).

4. При добавлении товара в корзину, должно быть видно изображение, которое соответствует выбранной опции.

5. В оформлении заказа картинку добавить (из опции).

Другими словами на сайте http://profishing-sport.ru/index.php?route=product/product&product_id=1246

должно быть максимально похожим, как на сайте http://globalfish.ru/voblery-pontoon21/bet-a-shiner#select-product