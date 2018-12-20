Добрый день, Если есть возможность сделать: 1. Зависимые опции (есть модуль он не активируется, возможно у Вас есть другое решение) 2. Кнопку "Выход" из личного кабинета ("Профиль" вверху справа) Скажите пожалуйста стоимость работ и примерное время выполнения [i](срочность ...