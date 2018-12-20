Bender52

Алексей Колычев Bender52

 
40 летРоссия/Нижний Новгород
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Сотрудничество

Ищем веб-мастера для постоянного удаленного сотрудничества. OpenCart, MODX, Joomla, WP. Доработки, создание модулей, верстка с нуля "под ключ" по ТЗ. Есть постоянные заказы. Цены договорные. Оплата поэтапная.

Сайт: su-52.ru

Тел: (831) 283-55-82 (с 8-30 до 17-30 мск)

Почта: info @ su-52.ru

WordPressOpenCartJoomlaMODX
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$28
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
15
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$28
10 баллов
4 года назад
Установка и редактирование модулей на OpenCart 3
Спасибо за предоставленную работу, в очередной раз поработали, хороший заказчик, рекомендую!
Хорошая работа. Алексей установил и доработал модули меню и поиска под Opencart 3. Нашел и исправил ошибки ранее существующие на сайте. Благодарю за работу!
Ответный отзыв
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$9
10 баллов
5 лет назад
Администрирование сайта на OpenCart 2
В очередной раз поработали хорошо, рекомендую!
Всё отлично! Рекомендую Алексея для работы с OpenCart.
Ответный отзыв
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$11
10 баллов
5 лет назад
Правка дизайна OpenCart2
Все отличное, хороший заказчик, рекомендую!
Рекомендую! Все отлично, быстро, качественно.
Ответный отзыв
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Модуль поиска в OpenCart 2
все хорошо, спасибо за предоставленную работу!
Всё хорошо! Отличный модуль поиска.
Ответный отзыв
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$15
10 баллов
5 лет назад
OpenCart 2. Правка адаптивного дизайна.
Все отлично, работаем дальше.
Прекрасно выполнена работа по адаптивной верстке. Сайт на разных гаджетах работает быстро и корректно. Рекомендую.
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