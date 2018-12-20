1. перенести сайт 2. настроить (сделать) мобильное меню
Алексей Колычев Bender52Bender52
Ищем веб-мастера для постоянного удаленного сотрудничества. OpenCart, MODX, Joomla, WP. Доработки, создание модулей, верстка с нуля "под ключ" по ТЗ. Есть постоянные заказы. Цены договорные. Оплата поэтапная.
Сайт: su-52.ru
Тел: (831) 283-55-82 (с 8-30 до 17-30 мск)
Почта: info @ su-52.ru
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт4 года назад
на сайт https://spindel-service.ru при нажатии на "Заявка на ремонт" нужно сделать форму заказа. - пример https://spindleservice.ru/index.php/zayavka-na-remont. - файлы с нужными полями для заявки в прикрепленных файлах.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад
1. Меню. Нужно найти и установить с доработками модуль горизонтального главного меню как тут https://4fresh.ru/ (нужно сделать примерно похожим). Основное что интересует: основные категории и выпадающие подкатегории, а также возможность размещения изображения. 2. Быстрый заказ. Нужно установить ...Завершен4 года назад
Наполнение сайта, оформление контента, правки.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
1. Меню в мобильной версии исправить нужно, некорректно отображается. (рис.1) 2. Прижать футер к низу страницы 3. Вставить баннер, простая картинка без анимации (рис.2) 4. Баннер на главной добавить фон как на рисунке (рис.3) 5. Изменить дизайн блоков (рис. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать автоматический вывод (выпадающее окно) категорий и товаров соответствующих запросу в поиске.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сделать (исправить) адаптивный дизайн сайта.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
1. Нужно сделать вывод "логин" зарегистрированного пользователя. Т.е. после авторизации вместо "Регистрация/авторизация" должен появляться "логин" 2. Обратная связь не работает (не приходят письма).Завершен5 лет назад
http://doska.dooom.su - Нужно сделать рубрики все в которых отмечен "Продавец" ссылками. Например (в карточке продавца): Компания: Дата образования: ...Завершен5 лет назад
doska.dooom.su 1. В админке (MultiMerch-Продавцы) нажимая кнопку "Войти в магазин" или на ссылку, то пишет "Доступ ...Завершен5 лет назад
Доработка дизайна в шаблоне на OpenCart 1.5. Для использования интернет-магазина в качестве каталога продукции.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт5 лет назад
В админке: Нужно отменить проверку на количество вводимых символов, убрать все ошибки связанные с вводом информации на определенных страницахЗавершен5 лет назад
Нужно установить новостной модуль Настроить вывод новостей в 4 разных категориях, для каждой категории свои новости.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо обновить два идентичных сайта на OpenCart 1.5.6 до стабильной версии 3Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
doska.dooom.su 1. Нужно в админке в "продавцы" добавить:[i] 6 полей с информацией[/i] 2. При введении части слова из названия товара или рубрики каталога нужно, чтобы сайт подсказывал продолжение и варианты. К примеру, вводим "авто", система предлагает "автотовары - ...Завершен5 лет назад
1. Нужна [b]копия lannutti.com[/b] на OpenCart 2 2. Переносить контент не нужно. [b]Только структуру меню[/b] (а страницы можно оставить пустыми или с тестовым текстом). 3. Дизайн адаптивный.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно создать каталог интернет-магазинов. Пример тут http://top-kray.ru/shops?internet=1Завершен5 лет назад
Модуль установлен и работает только в админке, сайт не открывается Нужно: 1. Восстановить работу шаблона. Вывести модуль в шаблон (сейчас шаблон не работает, белый экран) Opencart 2.1 (модуль работает через vqmod)Завершен5 лет назад
- $40
1. Сделать упрощенную регистрацию (через соцсети) 2. В товаре сделать дополнительную вкладку "Карта цветов"[i] (с возможностью редактирования для каждого товара)[/i] 3. Сделать или попробовать найти готовый модуль "Выберите товар", как тут (http://globalfish.ru/voblery-pontoon21/bet-a-shiner#select-product). 4. При добавлении товара в корзину, ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, Если есть возможность сделать: 1. Зависимые опции (есть модуль он не активируется, возможно у Вас есть другое решение) 2. Кнопку "Выход" из личного кабинета ("Профиль" вверху справа) Скажите пожалуйста стоимость работ и примерное время выполнения [i](срочность ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт5 лет назад