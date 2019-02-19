Модуль поиска в OpenCart 2

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки164 просмотра
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Нужно сделать автоматический вывод (выпадающее окно) категорий и товаров соответствующих запросу в поиске.

OpenCart
5 лет назад
Bender52
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
день назад
5 лет назад
$3
1 день
Всё хорошо! Отличный модуль поиска.
все хорошо, спасибо за предоставленную работу!