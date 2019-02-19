Модуль поиска в OpenCart 2

Здравствуйте! есть модуль [url=https://opencart3x.ru/module/front/product-variants]Варианты товаров[/url] установлен на странице [url=https://krasotashop.net/lico/hajlajtery/stila-heaven-s-hue-highligter-kitten-bronze.html]здесь[/url] представляет из себя опции, например, чтобы добавлять оттенки, при клике на оттенок, происходит подгрузка другого товара через ajax и в следствии замена title,цены и фотографий товара в слайдере. Сейчас при ...