Здравствуйте! есть модуль [url=https://opencart3x.ru/module/front/product-variants]Варианты товаров[/url] установлен на странице [url=https://krasotashop.net/lico/hajlajtery/stila-heaven-s-hue-highligter-kitten-bronze.html]здесь[/url] представляет из себя опции, например, чтобы добавлять оттенки, при клике на оттенок, происходит подгрузка другого товара через ajax и в следствии замена title,цены и фотографий товара в слайдере. Сейчас при ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать интернет магазин
с функциями
1) Подбор товаров по каталогу
1а) образец каталога в приложении
1б) образец прайса для загрузки в приложении
2) Личным кабинетом покупателя - видимость заказов, изменение статуса заказа (заказан, в пути, получен), баланс счета
3) Возможностью формирования счета для клиента - образец в приложении
4) Возможность формирования заказа поставщику
5) Возможность формировать цену как за счет скидки, так и в ручную в заказе клиента.
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