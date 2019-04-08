Интернет магазин

Интернет-магазиныЗавершен13 заявок203 просмотра
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 с функциями

1) Подбор товаров по каталогу

1а) образец каталога в приложении 

1б) образец прайса для загрузки в приложении

2) Личным кабинетом покупателя - видимость заказов, изменение статуса заказа (заказан, в пути, получен), баланс счета

3) Возможностью формирования счета для клиента - образец в приложении

4) Возможность формирования заказа поставщику 

5) Возможность формировать цену как за счет скидки, так и в ручную в заказе клиента.

5 лет назад
pauto1
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
rtsasuk
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 дней назад
5 лет назад
$600
27 дней
WMZ
все отлично выполненно точно по ТЗ и в срок, рекомендую
Дмитрий четко описал что хочет, оплату вовремя сделал! Всем рекомендую!!!