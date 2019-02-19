OpenCart 2. Правка адаптивного дизайна.

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки163 просмотра
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Сделать (исправить) адаптивный дизайн сайта.

OpenCart
5 лет назад
Bender52
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
день назад
5 лет назад
$15
1 день
Прекрасно выполнена работа по адаптивной верстке. Сайт на разных гаджетах работает быстро и корректно. Рекомендую.
Все отлично, работаем дальше.
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