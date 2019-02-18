Перенос сайта wordpress.com->org + доработка дизайна, SEO

Сайт indatlabs.com (big data coaching&consulting studio).

Изначально создан на wordpress.com, дизайнерские решения были ограничены возможностями .com версии.

Теперь планируем активно продвигать сайт, нужно перенести на Wordpress.org и по возможность улучшить дизайн до профессионального уровня используя новые возможности.

Конкретных требований по дизайну пока нет, открыты к предложениями.

Также нужна SEO-опимизация контента (пока не говорим о полноценной SEO кампании, только о содержании сайта) в сотрудничестве с нашим копирайтером, который занимается контентом.

Предполагается многоступенчатый проект - первая фаза (перенос + design touch-up + структурирование под SEO) с фиксированным бюджетом, дальнейшее совершенствование структуры/дизайна/SEO с почасовой оплатой как сработаемся. Ждем предложений.