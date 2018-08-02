Два интернет магазина на базе Magento

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Закрыт14 заявок302 просмотра

Требуется разработка двух интернет магазинов по косметике и видеонаблюдению на движке Magento.

Сайт по косметике будет ориентировать на Украинский рынок и сайт по виденаблюдению на Израильский.

Magento
7 лет назад
Antonts1986
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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