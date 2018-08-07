Ищу человека который хорошо знает 1С-Битрикс и поможет настроить интеграцию с МоимСкладом.
Небольшая доработка opencart 3.0
Требуется небольшая доработка opencart 3.0 на купленном шаблоне. Поправить языковые параметры, доустановить пару модулей, изменить некоторые картинки. В идеале если еще и будете уметь рисовать в фотошопе)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Ищу программиста с опытом работы на Magento для создания магазина. Черновое ТЗ в приложении. Если заинтересованы в данной работе, жду дополнительные вопросы по заданию, а также цену и планируемый срок выполнения работы.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется запустить сайт на Django. Перечень оставшихся задач - Настройка синхронизации через csv (скрипты уже написаны адаптировать под новые реалии) - Небольшая правка верстки - Правка отображения на мобильных устройствах - ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно настроить передачу заказов с конструктора сайтов storeland в црм систему eautopay.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо проработать интернет магазин. Есть список пожеланий на 40 пунктов. Подробности в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1Ol0bfSCRr7pCl2t7JzJ3CtyvPfb_bPMLBlCgGaW-6kg/edit ОТ вас сроки и цена! Кодовое слово "с ТЗ ознакомился"Интернет-магазины7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать интернет-магазин по подобию этого https://ilovemommy.com.ua/ru/rasprodazha.htmlИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте!Мне нужно создать сайт интернет магазин но очень простой с 1 мои виртуальным товаром сколько это будет стоить?Интернет-магазины27 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть верстка, Необходимо натянуть верстку на сайт. Прог часть готова. Без цены/сроков не рассматриваю заявку.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать интернет магазин электро- и сварочного оборудования. Ориентировочно как https://stroyteh.ua наполню сайт сам. Пишите вашу цену, примерный срок выполнения.Интернет-магазины45 заявокЗакрыт7 лет назад