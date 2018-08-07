Небольшая доработка opencart 3.0

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Завершен4 заявки204 просмотра

Требуется небольшая доработка opencart 3.0 на купленном шаблоне. Поправить языковые параметры, доустановить пару модулей, изменить некоторые картинки. В идеале если еще и будете уметь рисовать в фотошопе)

Opencart
7 лет назад
redialex
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель! Сделал все как договаривались в срок и без проблем выполнял дополнительные, возникшие по ходу работы задачи! За время работы не возникло ни одного нарекания. Буду обращаться и в дальнейшем!
Все прошло отлично! Внятное ТЗ, оплата без задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад