Проработка интернет магазина WP

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Закрыт7 заявок214 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо проработать интернет магазин.  

Есть список пожеланий на 40 пунктов. 

Подробности в ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1Ol0bfSCRr7pCl2t7JzJ3CtyvPfb_bPMLBlCgGaW-6kg/edit

ОТ вас сроки и цена!

Кодовое слово "с ТЗ ознакомился"

WordPress
7 лет назад
Alex_Melnikoff
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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