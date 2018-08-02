Нужно сделать интернет-магазин по подобию этого https://ilovemommy.com.ua/ru/rasprodazha.html
Проработка интернет магазина WP
Здравствуйте.
Необходимо проработать интернет магазин.
Есть список пожеланий на 40 пунктов.
Подробности в ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1Ol0bfSCRr7pCl2t7JzJ3CtyvPfb_bPMLBlCgGaW-6kg/edit
ОТ вас сроки и цена!
Кодовое слово "с ТЗ ознакомился"
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