Интернет магазин с интеграцией крипты

Добрый день.

Интересует создание интернет магазина с интеграцией скрипта оплаты btcu.biz, проверкой кода и выдачей товара в формате Jpeg

Суть такова.

Клиент выбирает свое местоположение на карте. Область/город/район и покупает товар если он есть в данном месте. Оплата идет через терминал с последующим получением кода btcu.biz

далее

1. Пользователь заходит на страничку ОПЛАТИТЬ ЗАКАЗ

где есть поле для ввода кода и кнопка далее

3. Пользователь вводит код и нажимает далее, сайт просит ввести капчу (у бтку типо проверка)

Если код вверен,

то на бтку появится 2 кнопки, скрипт нажимает на 2, снова просит

пользователя ввести капчу, если капча вверная, бтку выдаст код, который

мой сайт запишет в txt файл.

После проверки кода, мой сайт должен выдать товар и удалить из бд

Если код не верен, то уведомить об этом пользователя.