Имеем ИМ на движке viart-shop движок старый нет моб версии. Задача 1 создать моб версию сайта или 2 у нас есть др сайт на битриксе, (в админ панели этого сайта ...
Доработка сайта на opencart 2.3
Добрый день!
Требуются небольшие доработки на сайте sadkocomfort.ru.
ТЗ во вложении.
Заявки фрилансеров
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