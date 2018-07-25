Создать сайт нтернет-магазина для дропшипинга

Нам нужен сайт интернет-магазина для дропшипинга на основе CMS с автоматическим импортом прайс-листов , предполагается работать со швейными изделиями, ассортимент 2-3 тыс. товаров от двух поставщиков, предоставляющих on-line цены, картинки и остатки , основной регион - Москва, доставка и оплата через СДЭК и Шиптор (нужна интеграция с сайтом). Так же нужна оптимизация сайта и сопровождение. И, если занимаетесь, социальные сети и продвижение. Просим оценить наши расходы на ваши услуги на ближайшие 3-6 месяцев.