Разместить на сайте все товары с заменой логотипов

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Закрыт7 заявок161 просмотр

разместить на сайте все товары с заменой логотипов конкурентов на изображении

наш лого .

Кто возьмется указать :

1-) Цены 

2-) Сроки

3-) Email (что бы мы отправили подробнее информацию) 

7 лет назад
elsad2001
Элшад 
24 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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