Верстка сайтов, разработка интернет-магазина, разработка лендига. Сайт-визитка бесплатно

Здравствуйте. Я, Элшад – вебмастер. Занимаюсь созданием и продвижением сайтов не первый год. Так же являюсь сертифицированным специалистом 1С-Битрикс. Это избавит Вас от необходимости нанимать нескольких людей. Я работаю с командой, поэтому возможно выполнение больших объемов в короткие сроки.

Надёжность и ответственность – мой подход к задачам клиентов.

Чётко выдерживаются оговоренные сроки работы.

СОЗДАЮ ТОЛЬКО ПРОДАЮЩИЕ САЙТЫ!!!

САЙТ ПОЗВОЛИТ ВАМ ЗАРАБОТАТЬ !!!

СОЗДАНИЕ ПРОДАЮЩИХ САЙТОВ

Мой опыт позволяет мне создавать сайты любой сложности и уровня. Даже если Вы имеете небольшой бюджет, мы подберем подходящее решение. Также нестрашно, если Вы не знаете какой сайт вам нужен, услуга САЙТ ПОД КЛЮЧ позволяет возложить на меня все детали разработки Вашего ресурса, опираясь на мой опыт.

Заказав сайт в этом месяце в ПОДАРОК Вы получите:

Домен (Ru/Рф), Хостинг

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Скидку 30% на настройку Директа

Скидку 30% на услуги SEO

Звоните прямо сейчас и мы подберем сайт под любой бюджет. Есть дизайнер, при необходимости можно разработать индивидуальный макет и корпоративный дизайн.

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА Яндекс Директ / Google Adwords

Расскажу одну историю:

В моей практике очень часто приходится слышать от клиентов что-то примерное: -"Мне обещали рекламу за 5 копеек / клик". Но есть один нюанс, в настройке рекламной компании важна не стоимость клика, важна стоимость привлечения клиента. Можно получить 1000 переходов по 5 руб. = 5000 руб. и получить 1 клиента, а можно получить 10 переходов по 50 руб. = 500 руб. и получить так же 1 клиента , но за 5000 Вы получите 10 клиентов. И что тогда получается дешевле, клик за 5 руб. или за 50? Понимаете) Дешево бывает дорого.

И это лишь одна история, а их на самом деле можно насчитать с десяток. Поэтому надо помнить, что КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАММА ЭФФЕКТИВНА, и она действительно является отличным инстумекнтом для Вашего бизнеса, главное, чтобы этот инструмент был настроен профессионалом.

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ / SEO

В бизнесе есть такой принцип: «Не Вы должны искать клиентов, а они должны находить Вас». И seo продвижение очень круто подходит под этот принцип.

Seo продвижение требует определенных временных и финансовых затрат, но если вы планируете продвигать ваш сайт, постоянно работать над ним, получать с него хорошую прибыль и повышать его рейтинг, вам следует заказать услугу SEO-оптимизации. Вы получите долгосрочный положительный эффект.

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РАБОТАЕМ ПО ДОГОВОРУ.

К оплате принимается:

Наличный расчет

Безналичный расчет

Email : [email protected]

Тел: +7(950)-600-02-14

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С уважением Элшад Самедов