Имеем ИМ на движке viart-shop движок старый нет моб версии. Задача 1 создать моб версию сайта или 2 у нас есть др сайт на битриксе, (в админ панели этого сайта ...
Создать интернет магазин под ключ
Нужно создать интернет магазин одежды для всей семьи. Сама в этом не разбираюсь поэтому нужно сделать все от начала до конца. Пишите вашу цену и за сколько можете сделать.
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