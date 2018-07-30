Сайт на битриксе небольшие изменения

Есть сайт https://arctica-group.ru/

Под эти макеты точь в точь нарисован дизайн, есть только небольшие изменения в верстке главной страницы.

Необходимо из одного сайта сделать другой согласно макетов.

Работы на 5-6 часов.

https://drive.google.com/drive/folders/1fUVWCjBqD5Vu2axwYGRGg_SunZGbHPzS?usp=sharing