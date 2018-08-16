Посадка шаблона на WordPress(интернет магазин)

$110
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Завершен3 заявки14751 просмотр

Здравствуйте коллеги, есть верстка интернет магазина, нужно посадить и сделать магазин на Woocommerce(wordpress). 

Сроки: 10 дней

WooCommerceWordPress
7 лет назад
TishenkoAndrew
Андрей 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

habstitch
Ксения 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$110
10 дней
Ксения профессионально выполнила работу! буду дальше обращаться к Ксюше
Спасибо за сотрудничество и интересный проект, давно не было такого четкого ТЗ и адекватного заказчика)

Заявки фрилансеров

habstitch
Ксения 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад