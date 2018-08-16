Имеем ИМ на движке viart-shop движок старый нет моб версии. Задача 1 создать моб версию сайта или 2 у нас есть др сайт на битриксе, (в админ панели этого сайта ...
Посадка шаблона на WordPress(интернет магазин)
Здравствуйте коллеги, есть верстка интернет магазина, нужно посадить и сделать магазин на Woocommerce(wordpress).
Сроки: 10 дней
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Интернет-магазины6 заявокЗакрыт6 лет назад
https://www.figma.com/file/GzMEQx5G5vKfXRvQZgwzMI1d/E-KRAM-2?node-id=0%3A1 Потрібно зробити вкладку "8 БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД" Сроки: На вчораИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Интересует создание интернет магазина с интеграцией скрипта оплаты btcu.biz, проверкой кода и выдачей товара в формате Jpeg Суть такова. Клиент выбирает свое местоположение на карте. Область/город/район и покупает товар ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать интернет магазин одежды для всей семьи. Сама в этом не разбираюсь поэтому нужно сделать все от начала до конца. Пишите вашу цену и за сколько можете сделать.Интернет-магазины56 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Требуются небольшие доработки на сайте sadkocomfort.ru. ТЗ во вложении.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать сайт-каталог на worpress по примеру сайта modultech точка ru . С таким же функционалом и фильтрами и такого же типа дизайном.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт7 лет назад
разместить на сайте все товары с заменой логотипов конкурентов на изображении наш лого . Кто возьмется указать : 1-) Цены 2-) Сроки 3-) Email (что бы мы отправили подробнее информацию)Интернет-магазины7 заявокЗакрыт7 лет назад
1. Настроить синхронизацию, в результате которой происходит обмен заказами между сайтом и 1С. В журнал в 1С должна приходить полная информацию по заказу. 2.Сделать настройки таким образом, чтобы заказы автоматически формировались как ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нам нужен сайт интернет-магазина для дропшипинга на основе CMS с автоматическим импортом прайс-листов , предполагается работать со швейными изделиями, ассортимент 2-3 тыс. товаров от двух поставщиков, предоставляющих on-line цены, картинки и остатки , основной регион ...Интернет-магазины19 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется установить защиту от автоматических регистраций на двух интернет-магазинах на Joomla 2.5. Была установлена reCaptcha, но перестала работать. Поставить новую или починить существующую.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад