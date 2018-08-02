Создать магазин на Magenta

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Закрыт5 заявок190 просмотров

Добрый день! 

Ищу программиста с опытом работы на Magento для создания магазина. Черновое ТЗ в приложении. Если заинтересованы в данной работе, жду дополнительные вопросы по заданию, а также цену и планируемый срок выполнения работы.

Magento
7 лет назад
plasticservice
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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