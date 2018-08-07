Требуется создать интернет магазин, чтобы он легко мог интегрироваться с большинством црм систем, eautopay, leadvertex, retail crm, 1C, по api передавать заказы, чтоб мог быть мультивалютным чтобы гнать трафик на разные страны
Ищу программиста специализирующегося на фреймворке YII2
Был написан сайт, но появилась проблема с медленной загрузкой. В первую очередь нужно исправить этот момент, а также добавить на сайт личный кабинет и некоторые правки. Всегда есть что делать.
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