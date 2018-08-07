Ищу программиста специализирующегося на фреймворке YII2

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен10 заявок255 просмотров

Был написан сайт, но появилась проблема с медленной загрузкой. В первую очередь нужно исправить этот момент, а также добавить на сайт личный кабинет и некоторые правки. Всегда есть что делать.

Yii
7 лет назад
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Все отлично. Рекомендую.
Отличный заказчик , Рекомендую!

Заявки фрилансеров

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад