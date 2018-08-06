Требуется создать интернет магазин, чтобы он легко мог интегрироваться с большинством црм систем, eautopay, leadvertex, retail crm, 1C, по api передавать заказы, чтоб мог быть мультивалютным чтобы гнать трафик на разные страны
Создание интернет магазина
Создание интернет магазина под ключ, с личным кабинетом и корзиной на базе wordpress! Магазин по продаже одежды мужской и женской, нужен соответствующий дизайн.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на вордпресс, есть подключенные 2 системы оплаты. Необходимо связать эти системы с онлайн кассой, для выдачи чеков. Детальные подробности выбранному специалистуЗавершен7 лет назад
Нужно создать типовой сайт интернет магазина, желательно на WP или другом бесплатном движке с поддержкой многопотоковго импорта из XML/YML,CSV,XLS Каждому потоку задать свое имя, расписание и вариант загрузки (по URL, или с диска) ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $40
1. Сделать упрощенную регистрацию (через соцсети) 2. В товаре сделать дополнительную вкладку "Карта цветов" (с возможностью редактирования для каждого товара) 3. Сделать или попробовать найти готовый модуль "Выберите товар", как тут (http://globalfish.ru/voblery-pontoon21/bet-a-shiner#select-product). ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! сайт на OcStore 2.3 с шаблоном xds coloring. необходимо: 1. Организовать возможность указывать для каждого товара индивидуально с админки различную информацию о доставке, гарантии, и т.д. 2. Вывести на страницу товара информационный блок, ...Закрытнет даты
Требуется разработка двух интернет магазинов по косметике и видеонаблюдению на движке Magento. Сайт по косметике будет ориентировать на Украинский рынок и сайт по виденаблюдению на Израильский.Интернет-магазины14 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день Андрей. Интересует интернет магазин по продаже Раскладных кроватей (раскладушек) с его последующим продвижением. Скажите какие есть варианты нам помочь. В теме не волокём.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо подключить платежную систему к действующему магазину. Приём оплаты по картам. Админ панель и генерация счетов в MD8 есть .Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
Был написан сайт, но появилась проблема с медленной загрузкой. В первую очередь нужно исправить этот момент, а также добавить на сайт личный кабинет и некоторые правки. Всегда есть что делать.Завершен7 лет назад
добрый день! можете настроить передачу заказов из конструктора storeland в eautopay?Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт7 лет назад