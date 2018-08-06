Создать сайт под выгрузку данных из XML партнерки

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки209 просмотров

Нужно создать типовой сайт интернет магазина, желательно на WP или другом бесплатном движке с поддержкой многопотоковго импорта из XML/YML,CSV,XLS 

Каждому потоку задать свое имя, расписание и вариант загрузки (по URL, или с диска) 

Каждому потоку определить какие данные будут попадать в выгрузку. 

Предусмотреть возможность замены полуавтоматическую замену названий и описания. 

Удобный интерфейс как для администратора, так и для пользователя. 

WordPress
7 лет назад
degajeh
Денис 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров