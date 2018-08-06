Создать сайт под выгрузку данных из XML партнерки

Нужно создать типовой сайт интернет магазина, желательно на WP или другом бесплатном движке с поддержкой многопотоковго импорта из XML/YML,CSV,XLS

Каждому потоку задать свое имя, расписание и вариант загрузки (по URL, или с диска)

Каждому потоку определить какие данные будут попадать в выгрузку.

Предусмотреть возможность замены полуавтоматическую замену названий и описания.

Удобный интерфейс как для администратора, так и для пользователя.