Требуется создать интернет магазин, чтобы он легко мог интегрироваться с большинством црм систем, eautopay, leadvertex, retail crm, 1C, по api передавать заказы, чтоб мог быть мультивалютным чтобы гнать трафик на разные страны
Создать сайт под выгрузку данных из XML партнерки
Нужно создать типовой сайт интернет магазина, желательно на WP или другом бесплатном движке с поддержкой многопотоковго импорта из XML/YML,CSV,XLS
Каждому потоку задать свое имя, расписание и вариант загрузки (по URL, или с диска)
Каждому потоку определить какие данные будут попадать в выгрузку.
Предусмотреть возможность замены полуавтоматическую замену названий и описания.
Удобный интерфейс как для администратора, так и для пользователя.
Заявки фрилансеров
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