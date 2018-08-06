Сверстать и закодить под ключ магазин на опенкарт

Здравствуйте! Нужен спец, который вникнет в задачу, серьезно подойдет к ее реализации и не сольется в процессе.

Нужна верстка и функционал магазина под ключ по psd макетам на опенкарт.

Вкратце – не больший интернет-магазин, без корзины - с прямой оплатой и

привязкой покупок к личному кабинету. И раздел блог для новостей.

Заказ может быть интересен тем, кто не любит рутину и стандартные задачи.)

Скрины некоторых макетов:

https://yadi.sk/d/jk1aM08D3a5MuA

Вот типа тз:

https://docs.google.com/document/d/1_YoYnMecGQ1lEJTinPbn7VpCE7WRwBiUGnbFg8KS_fM/edit?usp=sharing

Сроки – 2 недели максимум!

Важно! Подавайте заявку только после детального изучения ТЗ и макетов, с уверенностью, что справитесь и не подведете!

Желательно поэтапная оплата, связь в скайпе: seo-person (вебмастер SeoPerson).

Если сработаемся с Вами, обеспечу подобными заказами на постоянной основе.

Спасибо за внимание.