SeoPerson

Андрей SeoPerson

 
34 годаРоссия/Елец
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Скайп: seo-person (вебмастер SeoPerson)
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Верстка лендинга с натяжкой на WP

    $40

    Здравствуйте, нужен адекватный верстальщик, который умеет и не раз делал верстку на WP по всем канонам качества.  Что бы блоки редактировались через произвольные поля, в опциях ставилось лого и тд.  (как должно быть сделано могу показать в ...

    BootstrapВерстка лендинга
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • После переезда на httpS слетели комменты и лайки в виджете VK

    Приветствую. В виджете комментирования на сайте https://slogen.ru/ имеется более 100к комментариев, больше 100к лайков у кнопки "нравится". Переехали на https пузомерка у кнопки "нравится" обнулилась, комменты у виджета ВК доступны только по кнопке "администрирование."  Задача - вернуть ...

    MODX
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработки по сайту на опенкарт

    Здравствуйте!   Нужно внести ряд правок в уже существующем магазине, работающем на опенкарт.   Все фиксы здесь:   https://docs.google.com/document/d/1XamBxt4W8DRjPuZwHhiT4rdYL6LRql27zYrbTcz-Mlw/edit Подавайте пожалуйста заявку или пишите мне только после ознакомления с тех. заданием.    Контакты для связи, телеграмм и скайп - в профиле. Спасибо за внимание.

    OpenCart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно нарисовать дизайн, сверстать и натянуть на WP под ключ

    $200

    Здравствуйте! Нужен дизайн главной и внутренней страницы, их верстка и натяжка на WP под ключ.  Нужен простой, легкий, но со вкусом дизайн для транспортной компании.  Есть сайт, который нравится заказчику: [url=http://itecorp.ru/]itecorp.ru/[/url] (по структуре он им нравится тоже).  Понравился текст компании ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Лендинг на wordpress по прототипу

    $60

    Здравствуйте! Ищу ответственного вебмастера, который если берется - доводит начатое до конца и адекватно относится к правкам, не подведет по срокам и будет на связи. Возможно долгосрочное сотрудничество. ---- Нужен лендинг для мастерской по пошиву ремешков на часы ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Лендинг о ремонте турбин на WP срочно.

    $50

    Здравствуйте, нужен лендинг,  по структуре: 1. Шапка с логотипом, утп, лого, было бы круто, с какой нибудь минимальной анимацией, типа: стоит иконка турбины и с ней что то происходит, либо вибрирует при наведении,  либо вокруг нее ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт-визитка на wordpress из готового контента и структуры

    Здравствуйте, нужен вебмастер, который оперативно, за 2 дня ( край вечер среды) сделает сайтик-визитку для фирмы по ремонту стиралок и холодильников. Контент имеется, написан под 6 страниц включая главную + контакты седьмая. Сайт нужно сделать с маркетинговыми ...

    WordPressСайт-визитка
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт-визитка на wordpress из готового контента и структуры

    $50

    Здравствуйте, нужен вебмастер, который оперативно, за 2 дня ( край вечер понедельника) сделает сайтик-визитку для фирмы по ремонту стиралок и холодильников. Контент имеется, написан под 6 страниц включая главную + контакты седьмая. Сайт нужно сделать с маркетинговыми ...

    WordPressСайт-визитка
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Лендинг о ремонте турбин на WP срочно.

    $50

    Здравствуйте, нужен лендинг,  по структуре: 1. Шапка с логотипом, утп, лого, было бы круто, с какой нибудь минимальной анимацией, типа: стоит иконка турбины и с ней что то происходит, либо вибрирует при наведении,  либо вокруг нее ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Правки по сайту на битриксе

    $50

    Здравствуйте, нужен вебмастер способный внести не сложные правки в сайт на битриксе. Здесь ТЗ: https://yadi.sk/d/DHPXd3HxED2pig + нужно заложить нормальную адаптивность вплоть до разрешения 360х640. Для работы предоставлю бекап сайта. Связь скайп: seo-person   Спасибо за внимание.

    БитриксПравки на сайтСайт на Битрикс
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта-визитки на джумле

    $90

    Здравствуйте! Требуется создать сайт именно на джумле, по тематике ремонта и технического обслуживания климатического и холодильного оборудования в Краснодаре. Сайт нужен простой - визитка до 10 страниц.  Рисовать дизайн с нуля не нужно, макеты не нужны, достаточно сделать ...

    JoomlaФорма обратной связиСайт-визитка
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать и закодить под ключ магазин на опенкарт

    $400

    Здравствуйте! Нужен спец, который вникнет в задачу, серьезно подойдет к ее реализации и не сольется в процессе. Нужна верстка и функционал магазина под ключ по psd макетам на опенкарт. Вкратце – не больший интернет-магазин, без ...

    OpenCart
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание логотипа по идее заказчика

    $5

    Приветствую! Нужно лого, идея такова: https://yadi.sk/d/xNgbvwfD3HBHCY Стиль как на картинке 1. Лев с крыльями держит лапой земной шарик, что бы было видно, что это планета Земля под лапой у него. Лев сидит в профиль. Смотрит влево. Сидит примерно ...

    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка форм обратной связи на лендинге

    Здравствуйте! Вот здесь лежит лендинг - [url=http://xn--80aaaanplfcc3atdhott2hvhl.xn--p1ai/]http://пожарнаясигнализация.рф/[/url] на хостинге где была подключена SMTP-авторизация с формами обратной связи все было нормально, все работало. Перенесли на текущий хостинг, где SMTP-авторизация в стороннем почтовом ящике запрещена, а разрешена отправка писем только при помощи функции ...

    SMTPФорма обратной связи
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно обработать изображение

    Здравствуйте, есть задача сделать на основе одного изображениями с фасадом кухни шаблон для фотошопа, что бы я мог у одной и той же кухни менять стили, цвета фасадов. Подробнее о задаче и о том как ...

    Photoshop
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Удалить фон у изображений

    Здравствуйте, во вложении находится архив с несколькими изображениями настольных табличек. Нужно аккуратно убрать этот черно-серый фон (желательно оставив тени) и сделать фон прозрачным. Важно сохранить четкую геометрию табличек.  Бюджет 500р. за всю работу. Желательно сделать либо ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки по калькулятору (фронтэнд)

    На сайте используется калькулятор для конструирования заказов на шкафы-купе: [url=http://mebelite.su/calculator]http://mebelite.su/calculator[/url] Плагин самописный. В части некоторого функционала требуются обновления. При обновлении движка или плагинов калькулятор должен оставаться работающим. Подробное ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1fKSYF3KwPqXx7vPcaF0hZ-VAP0BtgV6dIaNlKhCLVVg/edit В заявках оставляйте свои контакты и цены ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовка слова как на примере

    $300

    Нужно отрисовать слово "Камелия" так же как на фото во вложении. Такой же шрифт и его цвет, на прозрачном фоне. Размер изображения на ваше усмотрение. Бюджет 300р. Сроки к завтрашнему дню. К вечеру.

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка торговой площадки по продаже излишков электротоваров

    Задача: создать сайт — торговую площадку, куда могли бы обращаться люди, ищущие редкие позиции по определенному производителю. Например, шнайдер электрик (следующий шаг сделать мультибрендовым). Продавцы проходят регистрацию на сайте, заливают в экселевском документе в строго определенном ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров
karbivskij2
Роман 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
$40
6 баллов
4 года назад
Верстка лендинга с натяжкой на WP
Не вышло выполнить проект вовремя.
Отвратительный исполнитель! Подвел по качеству верстки и срокам. Знаний у "специалиста" чуть больше чем 0. Человек не знает элементарных понятий, взялся тянуть верстку простейшего лендинга на WP, судя по всему - первый раз. Мало того, что он сорвал сроки, учась на моем проекте, так еще и имеет наглость требовать оплату за свои жалкие потуги. Не рекомендую.
Ответный отзыв
pyampa
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Нужно нарисовать дизайн, сверстать и натянуть на WP под ключ
Хороший заказчик. Хороший и грамотный подход с ТЗ, своевременная оплата. Проблем никаких и недопониманий нет. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный исполнитель! Сделал сайт под ключ с дизайном, версткой и натяжкой на WP. Все пожелания учтены, чувство стиля в дизайне присутствует. Все валидно и адаптивно. Рекомендую!
Ответный отзыв
RSretouch
Роман 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Нужно обработать изображение
Очень хорошие впечатления о сотрудничестве! Четко изложена задача, дружелюбное общение, всегда на связи, оплата буквально сразу после сдачи заказа. Рекомендую к сотрудничеству и надеюсь на совместную работу и в будущем.
Роман отличный спец, не боится трудностей, вникает в задачу, делает до конца, профессионал и всегда на связи в скайпе. Рекомендую и буду обращаться еще.
Ответный отзыв
KhilkoStas
Стас 
28 летКазахстан
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Разработка дизайна для сайта polimer.company
Рекомендую данного заказчика, приятно было поработать с ним над проектом, постоянная обратная связь, оплата как положена.
Станислав отличный дизайнер и человек! Разобрал задачу по полочкам, предложил более интересные решения по дизайну элементов. Всегда на связи, каждый день созванивались и я получал полный отчет о проделанной работе, в итоге качественный дизайн, значительно более сложный, чем я думал, уместил в первоначальный бюджет с соблюдением всех сроков! Работал со Стасом по предоплате. Человеку можно доверять и отдельное спасибо за порядочность! Буду обращаться еще, чего и всем советую!
Ответный отзыв
vladkras
Влад 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Надо запретить доступ на сайт из определенного города с помощью Sypex
Отличный адекватный заказчик, приятный в общении, все четко объяснил, принял, оплатил, рекомендую
Отличный разноплановый специалист! Влад оперативно помог мне решить вопрос с гео-локацией на сайпексе, сделал грамотный чекбокс в админке, вежливый и позитивный в общении человек! Буду обращаться еще чего и всем советую!
Ответный отзыв