Здравствуйте, нужен адекватный верстальщик, который умеет и не раз делал верстку на WP по всем канонам качества. Что бы блоки редактировались через произвольные поля, в опциях ставилось лого и тд. (как должно быть сделано могу показать в ...
- $40Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрытнет даты
Приветствую. В виджете комментирования на сайте https://slogen.ru/ имеется более 100к комментариев, больше 100к лайков у кнопки "нравится". Переехали на https пузомерка у кнопки "нравится" обнулилась, комменты у виджета ВК доступны только по кнопке "администрирование." Задача - вернуть ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно внести ряд правок в уже существующем магазине, работающем на опенкарт. Все фиксы здесь: https://docs.google.com/document/d/1XamBxt4W8DRjPuZwHhiT4rdYL6LRql27zYrbTcz-Mlw/edit Подавайте пожалуйста заявку или пишите мне только после ознакомления с тех. заданием. Контакты для связи, телеграмм и скайп - в профиле. Спасибо за внимание.Закрыт5 лет назад
- $200
Здравствуйте! Нужен дизайн главной и внутренней страницы, их верстка и натяжка на WP под ключ. Нужен простой, легкий, но со вкусом дизайн для транспортной компании. Есть сайт, который нравится заказчику: [url=http://itecorp.ru/]itecorp.ru/[/url] (по структуре он им нравится тоже). Понравился текст компании ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $60
Здравствуйте! Ищу ответственного вебмастера, который если берется - доводит начатое до конца и адекватно относится к правкам, не подведет по срокам и будет на связи. Возможно долгосрочное сотрудничество. ---- Нужен лендинг для мастерской по пошиву ремешков на часы ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужен лендинг, по структуре: 1. Шапка с логотипом, утп, лого, было бы круто, с какой нибудь минимальной анимацией, типа: стоит иконка турбины и с ней что то происходит, либо вибрирует при наведении, либо вокруг нее ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, нужен вебмастер, который оперативно, за 2 дня ( край вечер среды) сделает сайтик-визитку для фирмы по ремонту стиралок и холодильников. Контент имеется, написан под 6 страниц включая главную + контакты седьмая. Сайт нужно сделать с маркетинговыми ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужен вебмастер, который оперативно, за 2 дня ( край вечер понедельника) сделает сайтик-визитку для фирмы по ремонту стиралок и холодильников. Контент имеется, написан под 6 страниц включая главную + контакты седьмая. Сайт нужно сделать с маркетинговыми ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужен лендинг, по структуре: 1. Шапка с логотипом, утп, лого, было бы круто, с какой нибудь минимальной анимацией, типа: стоит иконка турбины и с ней что то происходит, либо вибрирует при наведении, либо вокруг нее ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрытнет даты
- $50
Здравствуйте, нужен вебмастер способный внести не сложные правки в сайт на битриксе. Здесь ТЗ: https://yadi.sk/d/DHPXd3HxED2pig + нужно заложить нормальную адаптивность вплоть до разрешения 360х640. Для работы предоставлю бекап сайта. Связь скайп: seo-person Спасибо за внимание.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $90
Здравствуйте! Требуется создать сайт именно на джумле, по тематике ремонта и технического обслуживания климатического и холодильного оборудования в Краснодаре. Сайт нужен простой - визитка до 10 страниц. Рисовать дизайн с нуля не нужно, макеты не нужны, достаточно сделать ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $400
Здравствуйте! Нужен спец, который вникнет в задачу, серьезно подойдет к ее реализации и не сольется в процессе. Нужна верстка и функционал магазина под ключ по psd макетам на опенкарт. Вкратце – не больший интернет-магазин, без ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно обновить сайт, работающий на CMS MODX до версии 2.6.5. Пациент: slogen.ru Бекапы предоставлю, связь предпочтительней в скайпе: seo-person (вебмастер SeoPerson).Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $5
Приветствую! Нужно лого, идея такова: https://yadi.sk/d/xNgbvwfD3HBHCY Стиль как на картинке 1. Лев с крыльями держит лапой земной шарик, что бы было видно, что это планета Земля под лапой у него. Лев сидит в профиль. Смотрит влево. Сидит примерно ...Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Вот здесь лежит лендинг - [url=http://xn--80aaaanplfcc3atdhott2hvhl.xn--p1ai/]http://пожарнаясигнализация.рф/[/url] на хостинге где была подключена SMTP-авторизация с формами обратной связи все было нормально, все работало. Перенесли на текущий хостинг, где SMTP-авторизация в стороннем почтовом ящике запрещена, а разрешена отправка писем только при помощи функции ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, есть задача сделать на основе одного изображениями с фасадом кухни шаблон для фотошопа, что бы я мог у одной и той же кухни менять стили, цвета фасадов. Подробнее о задаче и о том как ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, во вложении находится архив с несколькими изображениями настольных табличек. Нужно аккуратно убрать этот черно-серый фон (желательно оставив тени) и сделать фон прозрачным. Важно сохранить четкую геометрию табличек. Бюджет 500р. за всю работу. Желательно сделать либо ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт7 лет назад
На сайте используется калькулятор для конструирования заказов на шкафы-купе: [url=http://mebelite.su/calculator]http://mebelite.su/calculator[/url] Плагин самописный. В части некоторого функционала требуются обновления. При обновлении движка или плагинов калькулятор должен оставаться работающим. Подробное ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1fKSYF3KwPqXx7vPcaF0hZ-VAP0BtgV6dIaNlKhCLVVg/edit В заявках оставляйте свои контакты и цены ...Закрыт7 лет назад
- $300
Нужно отрисовать слово "Камелия" так же как на фото во вложении. Такой же шрифт и его цвет, на прозрачном фоне. Размер изображения на ваше усмотрение. Бюджет 300р. Сроки к завтрашнему дню. К вечеру.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача: создать сайт — торговую площадку, куда могли бы обращаться люди, ищущие редкие позиции по определенному производителю. Например, шнайдер электрик (следующий шаг сделать мультибрендовым). Продавцы проходят регистрацию на сайте, заливают в экселевском документе в строго определенном ...Закрыт7 лет назад