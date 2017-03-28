Отвратительный исполнитель! Подвел по качеству верстки и срокам. Знаний у "специалиста" чуть больше чем 0. Человек не знает элементарных понятий, взялся тянуть верстку простейшего лендинга на WP, судя по всему - первый раз. Мало того, что он сорвал сроки, учась на моем проекте, так еще и имеет наглость требовать оплату за свои жалкие потуги. Не рекомендую.