После переезда на httpS слетели комменты и лайки в виджете VK

Приветствую.

В виджете комментирования на сайте https://slogen.ru/ имеется более 100к комментариев, больше 100к лайков у кнопки "нравится". Переехали на https пузомерка у кнопки "нравится" обнулилась, комменты у виджета ВК доступны только по кнопке "администрирование." Задача - вернуть хотя бы комменты в ленту. Сайт на MODX. Подробнее на скрине.

все работало пока не переехли на https при чем все комменты в виджете присутствуют, но видны только через администррование виджета.

Обращался к нескольким "спецам" с этой проблемой, все разводят руками.

Нужна помощь компетентного специалиста, способного раскопать и решить проблему.