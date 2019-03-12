Натяжка на WP

Необходимо разработать адаптивную тему для Drupal 7 на базе Bootstrap. Превью макетов [url=https://yadi.sk/d/u8H39uGMYibwpQ.]https://yadi.sk/d/u8H39uGMYibwpQ.[/url] По макетам будет несколько комментариев (как складывать блоки/что скрывать и на каких контрольных точках и т.д.). Структура сайта уже готова, рабочее содержимое добавлено (ноды, вебформы, блоки, ...
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Необходимо сделать натяжку скачанного шаблона на WordPress.
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