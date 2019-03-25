Переинтеграции ЯД на модульбанк в битрикс

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки177 просмотров
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Нужно на битрикс переделать оплату онлайн , работает сейчас ЯД надо добавить в выбор оплат модульбанк (но так же что бы все работало уведомления и т д как и с яд). Нужно подправить, ключи и доки по подключению предоставлю. Cms bitrix 

5 лет назад
aleksa1987
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
voodul
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$20
1 день
Сергей выполнил заказ на все 100% и даже больше. Очень пунктуальный и вежливый исполнитель. Работал с разными исполнителями и стараюсь выбирать именно таких как Сергей. Знает bitrix и очень быстро находит проблему и решает Ее. Обязательно буду сотрудничать дальше. Всем советую.
Очень хороший заказчик, задача поставлена чётко и понятно. Сам предложил оплатить до завершения заказа. Рекомендую к сотрудничеству.